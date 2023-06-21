«Бавария» всё ещё надеется убедить Кейна перебраться в Бундеслигу

Мюнхенская «Бавария» не теряет надежд провернуть трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «красная машина» всё ещё хочет убедить англичанина покинуть Премьер-лигу и оставить идею становления лучшим бомбардиром в истории своего чемпионата.

Отметим, Кейну до рекорда Алана Ширера осталось забить 47 голов. В случае ухода из «Тоттенхэма» нападающий хочет остаться в Английской премьер-лиге, чтобы побить рекорд Ширера. Предпочтительным вариантом для игрока пока является «Манчестер Юнайтед».

Напомним, у Кейна остаётся всего год по контракт с «Тоттенхэмом». В прошлом сезоне игрок забил 30 голов в АПЛ.