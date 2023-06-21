«Тоттенхэм» выбирает замену Льорису из двух вратарей

Лондонский «Тоттенхэм» занимается поиском нового вратаря, который заменит в составе команды француза Уго Льориса.

Как информирует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в сфере интересов английского клуба находятся два голкипера. Речь идет о вратаре «Брентфорда» Давиду Райе и грузине Георгии Мамардашвили.

Напомним, что Льорис защищает цвета «Тоттенхэма» с 2012 года. Недавно француз анонсировал уход из клуба.

«Шпоры» неудачно провели минувший сезон Английской премьер-лиги. Лондонская команда набрала 60 баллов и финишировала лишь на восьмом месте в турнирной таблице.