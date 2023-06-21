«Аль-Хиляль» согласовал трансфер Кулибали

Очередной футболист лондонского «Челси» продолжит карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» полностью согласовал условия сделки по переходу центрального защитника Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что сенегалец будет зарабатывать в новой команде 30 миллионов евро в год. Эту же сумму получит «Челси» в качестве компенсации за своего центрального защитника, который пополнил ряды команды всего год назад из «Наполи» за 38 миллионов.

Напомним, ранее стало известно, что Хаким Зиеш и Эдуар Менди тоже продолжат карьеру в Саудовской Аравии. К этому списку также можно отнести Н’Голо Канте, который ночью официально стал игроком «Аль-Иттихада».