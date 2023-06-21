Аспиликуэта может продолжить карьеру в Бундеслиге

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта в скором времени может стать футболистом мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Кристиана Фалька, в услугах защитника заинтересован лично главный тренер «красной машины» Томас Тухель, который работал с Аспиликуэтой в «Челси».

Напомним, Сесар в прошедшем сезоне не был основным в своей команде и довольствовался ролью игрока ротации. У Аспиликуэты есть ещё год по контракту с «Челси», но не исключено, что испанца могут отпустить уже этим летом.

Ранее также сообщалось, что интерес к Сесару сохраняет каталонская «Барселона», которая прошлым летом не смогла провернуть трансфер опытного защитника.