«Манчестер Юнайтед» выходил на связь с мамой Рабио, игрок до сих пор нравится тен Хагу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг до сих пор является поклонником полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабио, который с большой долей вероятности станет свободным агентом 1 июля. Напомним, у игрока истекает контракт со «старой синьорой».

Если верить журналисту Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» уже выходил на связь с мамой футболиста – Вероник Рабио, которая по совместительству является ещё и агентом своего сына. Стороны уже успели обсудить условия возможного сотрудничества.

Напомним, прошлым летом «Манчестер Юнайтед» был близок к трансферу Рабио, но клубу не удалось согласовать с полузащитником личные условия.