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«Манчестер Сити» готов включить в сделку по Райсу своего футболиста

21 Июня 2023 • 11:05 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» намерен всерьёз побороться с лондонским «Арсеналом» за трансфер опорного полузащитника и капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от журналиста Сэма Ли, «горожане» готовы включить в сделку по англичанину своего футболиста Кэлвина Филлипса, который не смог заиграть под руководством Хосепа Гвардиолы после прошлогоднего перехода из «Лидса».

Напомним, сумма трансфера Райса оценивается в районе 130 миллионов евро. Пока в гонке за полузащитником лидирует «Арсенал», который получил согласие на переход от самого Деклана.

Помимо Райса «Манчестер Сити» также хочет купить ещё одного полузащитника – Матео Ковачича из «Челси», который будет стоить примерно 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Деклан Райс Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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LMI
21 Июня 2023 в 11:35
)
Бедный наш Арсенал. Постоянно из под носа игроков уводят.
Ну ... Потому что беззубые
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