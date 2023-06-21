«Манчестер Сити» готов включить в сделку по Райсу своего футболиста

«Манчестер Сити» намерен всерьёз побороться с лондонским «Арсеналом» за трансфер опорного полузащитника и капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от журналиста Сэма Ли, «горожане» готовы включить в сделку по англичанину своего футболиста Кэлвина Филлипса, который не смог заиграть под руководством Хосепа Гвардиолы после прошлогоднего перехода из «Лидса».

Напомним, сумма трансфера Райса оценивается в районе 130 миллионов евро. Пока в гонке за полузащитником лидирует «Арсенал», который получил согласие на переход от самого Деклана.

Помимо Райса «Манчестер Сити» также хочет купить ещё одного полузащитника – Матео Ковачича из «Челси», который будет стоить примерно 30 миллионов евро.