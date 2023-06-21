«Боруссия» Дортмунд может заменить Беллингема полузащитником «Челси»

Дортмундская «Боруссия» определилась с одним из приоритетных кандидатов на замену полузащитнику Джуду Беллингему, который за 100 миллионов евро перебрался в мадридский «Реал». Если верить журналисту Флориану Плеттенбергу, команда Эдина Терзича хочет приобрести Конора Галлахера у лондонского «Челси».

«Пенсионеры» открыты к продаже своего воспитанника в это межсезонье, но финансовые требования по сумме компенсации составляют минимум 50 миллионов евро. Пока неизвестно, согласна ли «Боруссия» платить такие деньги.

Отметим, что в Галлахере также заинтересованы такие клубы, как «Вест Хэм» и «Ньюкасл».