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«Манчестер Юнайтед» пока не перешёл к действиям по трансферу Онана

21 Июня 2023 • 10:55 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» пока продолжает лишь интересоваться голкипером миланского «Интера» Андре Онана. По информации от La Gazzetta dello Sport, «красные дьяволы» пока не предпринимали никаких действий для трансфера камерунца.

Приход Онана во многом зависит от будущего Давида де Хеа, который пока так и не продлил свой истекающий контракт. На данный момент испанец близок к уходу на правах свободного агент, что даёт предпосылки считать трансфер Онана вполне вероятным.

Напомним, «Интер» требует за своего вратаря минимум 60 миллионов евро. Ранее из гонки за камерунцем выбыл лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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