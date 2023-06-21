«Аль-Ахли» согласовал трансфер Менди

«Аль-Ахли» Джидда из Саудовской Аравии согласовал трансфер голкипера лондонского «Челси» Эдуара Менди. По информации от журналиста Фабрицио Романо, все условия сделки, включая личный контракт, были полностью согласованы саудовским клубом.

Напомним, ранее стало известно, что ещё один футболист «Челси» Хаким Зиеш переходит в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Также в эту страну может уехать центральный защитник Калиду Кулибали, которому предлагают зарплату в размере 30 миллионов евро в год.

Менди в дебютном сезоне за «Челси» выиграл Лигу чемпионов, взяв «Золотую перчатку» турнира. Также сенегалец выиграл с командой Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.