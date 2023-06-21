Дин Хендерсон не останется в «Манчестер Юнайтед», у игрока плохие отношения с тен Хагом

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон вряд ли останется в своём клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, у англичанина плохие отношения с главным тренером Эриком тен Хагом.

Источник сообщает, что наставник «красных дьяволов» даже не рассматривает Хендерсона в качестве нового основного голкипера в случае ухода Давида де Хеа на правах свободного агента. Сообщается, что тен Хаг разозлён поведением Дина с самого начала совместной работы.

Прошлый сезон Хендерсон провёл на правах аренды за «Ноттингем Форест». Команда Стива Купера намерена выкупить Дина на постоянной основе.