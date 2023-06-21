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«Аль-Наср» согласовал трансфер Зиеша

21 Июня 2023 • 10:00 Комментировать

«Аль-Наср» согласовал все условия сделки по трансферу полузащитника Хакима Зиеша из лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда из Саудовской Аравии договорилась о сумме компенсации с командой Маурисио Почеттино, а также согласовала условия контракта с самим марокканцем.

Источник пока не знает, сколько получит «Челси» за продажу своего футболиста. Пока известно лишь то, что Зиеш подпишет контракт сроком до 2026 года.

Хаким выступал за «Челси» с лета 2020 года, когда перешёл из амстердамского «Аякса». В первом же сезоне в Лондоне марокканец выиграл с командой Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Наср Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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