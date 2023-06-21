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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клюйверт договорился с клубом АПЛ

21 Июня 2023 • 08:53 Комментировать

Нидерландский нападающий Джастин Клюйверт, правами на которого владеет «Рома», может трудоустроиться в Английской премьер-лиге. По сведениям журналиста Фабрицио Романо, в подписании игрока заинтересован «Борнмут».

Как сообщает инсайдер, стороны провели успешные переговоры, которые находятся на завершающей стадии. Ожидается, что о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Клюйверт выступал на правах аренды за испанскую «Валенсию». Нападающий поучаствовал в 29 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Борнмут Джастин Клюйверт трансферы футбола - лето 2023
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