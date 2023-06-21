Грилиш ответил на критику за бурное празднование требла «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о бурном праздновании требла, который его команда оформила в прошлом сезоне.

«Минувшие выходные были лучшими в моей жизни. Я был на высоте. Критика в мой адрес за такое празднование? Меня это особо не волнует. Я праздновал то, что случается раз в жизни. Почему бы не отпраздновать такой успех? Все парни были со мной. Я ведь не гулял один, мы были вместе», - передает слова футболиста Talksport.

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.