«Ньюкасл» готов купить игрока «Милана» за 50 млн евро

Хавбек Сандро Тонали, правами на которого владеет «Милан», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По сообщениям журналистов The Athletic, в услугах игрока заинтересован «Ньюкасл».

Руководство английского клуба готово предложить за футболиста 50 миллионов евро. Помимо «сорок» Тонали интересуется лондонский «Челси», но столичный клуб пока не делал никаких шагов к подписанию итальянца.

В минувшем сезоне Сандро принял участие в 48 поединках за «россонери», в которых записал на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач. Его контракт рассчитан до июня 2027 года.