Джеррард пояснил, что отказался от предложения из Саудовской Аравии

Стивен Джеррард решил не соглашаться на предложение из Саудовской Аравии, подтвердив, что оно было и какое-то время он действительно над ним раздумывал.

- Меня приглашали, было предложение, но я подумал, после чего решил не принимать предложение, - заявил Джеррард в эфире телеканала Channel 4.

Последним рабочим местом Джеррарда, напомним, была английская «Астон Вилла», но там его вежливо попросили вон еще осенью прошлого года, после чего с Унаи Эмери «вилланы» взлетели аж до зоны европейских кубков. Также Стивен успел чуть ранее потренировать шотландский «Глазго Рейнджерс».