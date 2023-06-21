Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард пояснил, что отказался от предложения из Саудовской Аравии

21 Июня 2023 • 05:31 Комментировать

Стивен Джеррард решил не соглашаться на предложение из Саудовской Аравии, подтвердив, что оно было и какое-то время он действительно над ним раздумывал.

- Меня приглашали, было предложение, но я подумал, после чего решил не принимать предложение, - заявил Джеррард в эфире телеканала Channel 4.

Последним рабочим местом Джеррарда, напомним, была английская «Астон Вилла», но там его вежливо попросили вон еще осенью прошлого года, после чего с Унаи Эмери «вилланы» взлетели аж до зоны европейских кубков. Также Стивен успел чуть ранее потренировать шотландский «Глазго Рейнджерс». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
05:31 · Англия. Премьер-лига
Джеррард пояснил, что отказался от предложения из Саудовской Аравии
03:21 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган: «Мне нравится Барселона»
03:05 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган отверг возможность возвращения в Бундеслигу
00:42 · Англия. Премьер-лига
Филлипс не намерен покидать «Манчестер Сити»
20 Июня
22:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о будущем Канселу 1
22:49 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» выставил ценник на Палинью
22:44 · Англия. Премьер-лига
Родриго Морено близок к возвращению в испанский футбол слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
Лукаку уверен, что продолжит карьеру в «Интере» 1 слухи
22:35 · Англия. Премьер-лига
Парти и руководство «Арсенала» обсуждают продажу футболиста
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересован в Феликсе Нмече слухи
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделает новое предложение по Райсу 1 слухи
21:02 · Англия. Премьер-лига
Руководство «ПСЖ» провело переговоры с окружением Кейна 1 слухи
20:19 · Англия. Премьер-лига
Поттер находится в списке претендентов на тренерский пост «Кристал Пэлас» слухи
19:29 · Англия. Премьер-лига
Ибаньес может перейти в «Тоттенхэм» слухи
19:26 · Англия. Премьер-лига
​В МИД Великобритании высказались о распределении денег после продажи «Челси» Абрамовичем 1
Все новости
Рекомендуем