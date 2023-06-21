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​Гюндоган: «Мне нравится Барселона»

21 Июня 2023 • 03:21 Комментировать

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган наверняка покинет «Манчестер Сити» после семи лет выступлений в составе клуба. По слухам, он отправляется в испанский чемпионат, где его очень хочет заполучить «Барселона». Сам Гюндоган уверяет, что еще не определился со своим будущим, однако достаточно, что называется, толсто намекнул на то, что собирается именно туда, куда прочат слухи.

- Я ее не определился со своим будущим, но должен сказать, что мне очень нравится Барселона, это прекрасный город, - цитирует слова Гюндогана испанское издание AS.

Надо заметить, что примерно так же отвечал на вопросы журналистов в прошлом году Роберт Левандовски, в итоге там и оказавшийся.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
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