Гюндоган отверг возможность возвращения в Бундеслигу

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган сделал себе имя в Бундеслиге, выступая за дортмундскую «Боруссию», но возвращаться в немецкий чемпионат он не собирается, хотя, похоже, покинет свой нынешний клуб «Манчестер Юнайтед». При этом Гюндоган дал понять, что ему звонили из бывшего клуба.

- Был контакт, но я не думаю, что хочу вернуться. Я люблю свой бывший клуб, но не вижу в возвращении в Бундеслигу вызова, - цитирует слова Гюндогана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в Англии Илкай Гюндоган выступает с 2016 года. По слухам, он собирается перебраться в Испанию.