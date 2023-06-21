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Гюндоган отверг возможность возвращения в Бундеслигу

21 Июня 2023 • 03:05 Комментировать

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган сделал себе имя в Бундеслиге, выступая за дортмундскую «Боруссию», но возвращаться в немецкий чемпионат он не собирается, хотя, похоже, покинет свой нынешний клуб «Манчестер Юнайтед». При этом Гюндоган дал понять, что ему звонили из бывшего клуба.

- Был контакт, но я не думаю, что хочу вернуться. Я люблю свой бывший клуб, но не вижу в возвращении в Бундеслигу вызова, - цитирует слова Гюндогана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в Англии Илкай Гюндоган выступает с 2016 года. По слухам, он собирается перебраться в Испанию. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Илкай Гюндоган
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