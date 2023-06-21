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Канте – игрок «Аль-Иттихада» официально

21 Июня 2023 • 01:42 Комментировать

«Аль-Иттихад» на своих официальных ресурсах объявил о переходе французского полузащитника Н’Голо Канте. 32-летний футболист в качестве свободного агента связал себя с этим клубом четырёхлетним контрактом – до лета 2027 года. За четыре года в Саудовской Аравии он сможет заработать порядка 100 млн евро, отмечает Фабрицио Романо.

Напомним, что минувший сезон Канте нельзя назвать удачным. За кризисный «Челси» ему из-за проблем со здоровьем удалось сыграть всего лишь в девяти матчах, отметившись одним ассистом. Всего в составе «синих» он был с лета 2016 года после перехода из чемпионского «Лестера».

Также Канте из-за травмы не поехал на чемпионат мира в Катар в ноябре-декабре прошлого года, на котором его сборная едва не повторила успех в России четырёхлетней давности. 

Ранее в «Аль-Иттихад» перебрался соотечественник Канте – Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Иттихад Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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