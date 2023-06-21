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Филлипс не намерен покидать «Манчестер Сити»

21 Июня 2023 • 00:42 Комментировать

27-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс не собирается покидать «горожан», несмотря на проблемы с игровой практикой.

«Я намереваюсь остаться, причин уходить спустя 12 месяцев в клубе у меня нет. Многим игрокам требуется время, чтобы закрепиться в команде», - цитирует англичанина в своих соцсетях журналист Майк Минай.

Напомним, что минувший сезон для Филлипса вряд ли можно назвать удачным, несмотря на требл «горожан». А всё дело в том, что играл он катастрофически мало и нерезультативно – на его счету всего 21 матч во всех турнирах, в которых он ни разу не отмечался голевым действием.

В «Манчестер Сити» этот футболист оказался прошлым летом, перейдя из «Лидса» за 49 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать Кэлвина Филлипса этим летом

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
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