Филлипс не намерен покидать «Манчестер Сити»

27-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс не собирается покидать «горожан», несмотря на проблемы с игровой практикой.

«Я намереваюсь остаться, причин уходить спустя 12 месяцев в клубе у меня нет. Многим игрокам требуется время, чтобы закрепиться в команде», - цитирует англичанина в своих соцсетях журналист Майк Минай.

Напомним, что минувший сезон для Филлипса вряд ли можно назвать удачным, несмотря на требл «горожан». А всё дело в том, что играл он катастрофически мало и нерезультативно – на его счету всего 21 матч во всех турнирах, в которых он ни разу не отмечался голевым действием.

В «Манчестер Сити» этот футболист оказался прошлым летом, перейдя из «Лидса» за 49 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать Кэлвина Филлипса этим летом