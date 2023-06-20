Нападающий английского «Лидса» Родриго Морено может вернуться в родной испанский чемпионат.

По информации COPE, форвард испанской национальной команды очень близок к переходу в «Севилью». Сообщается, что его переход поддерживает Виктор Орта, который прежде работал в «Лидсе» в статусе спортивного директора. Ожидается, что Родриго перейдет из английского клуба в качестве свободного агента после вылета «белых» в Чемпионшип. По слухам, размер контракта Родриго Морено в составе победителей Лиги Европы составит три с половиной миллиона евро.

Напомним, что контракт 32-летнего игрока с «Лидсом» действует до 2024 года. В прошедшем сезоне 13 голов и один ассист Родриго в 31 матче АПЛ не помогли его клубу сохранить прописку в элитном дивизионе.