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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родриго Морено близок к возвращению в испанский футбол слухи

20 Июня 2023 • 22:44 Комментировать

Нападающий английского «Лидса» Родриго Морено может вернуться в родной испанский чемпионат.

По информации COPE, форвард испанской национальной команды очень близок к переходу в «Севилью». Сообщается, что его переход поддерживает Виктор Орта, который прежде работал в «Лидсе» в статусе спортивного директора. Ожидается, что Родриго перейдет из английского клуба в качестве свободного агента после вылета «белых» в Чемпионшип. По слухам, размер контракта Родриго Морено в составе победителей Лиги Европы составит три с половиной миллиона евро.

Напомним, что контракт 32-летнего игрока с «Лидсом» действует до 2024 года. В прошедшем сезоне 13 голов и один ассист Родриго в 31 матче АПЛ не помогли его клубу сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Лидс Севилья Родриго Морено трансферы футбола - лето 2023
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