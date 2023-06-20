Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку намерен перейти в «Интер», в котором он провел прошлый сезон на правах аренды.

Как сообщает издание Football Italia, Лукаку настроен уговорить «Челси» позволить ему остаться в «Интере». Бельгийский нападающий не скрывал своего желания остаться в Милане, отказавшись от огромной зарплаты, предлагаемой клубами из Саудовской Аравии.

Окружение Лукаку уверено, что сделка в итоге будет успешной настолько, что его агентство Roc Nation готово открыть филиал своего офиса в Милане.

Минувший сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Он сыграл 37 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.