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Лукаку уверен, что продолжит карьеру в «Интере» слухи

20 Июня 2023 • 22:36 Комментировать (1)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку намерен перейти в «Интер», в котором он провел прошлый сезон на правах аренды. 

Как сообщает издание Football Italia, Лукаку настроен уговорить «Челси» позволить ему остаться в «Интере». Бельгийский нападающий не скрывал своего желания остаться в Милане, отказавшись от огромной зарплаты, предлагаемой клубами из Саудовской Аравии.

Окружение Лукаку уверено, что сделка в итоге будет успешной настолько, что его агентство Roc Nation готово открыть филиал своего офиса в Милане.

Минувший сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Он сыграл 37 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
20 Июня 2023 в 22:39
Ну, в целом, хорошо. Реализацию дотягивай и физуху.
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