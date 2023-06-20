Полузащитник «Вольфсбурга» Феликс Нмеча привлекает внимание всё большего числа топовых клубов.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Ньюкасл» включился к гонку за хавбека «волков». Также интерес к его персоне проявляет дортмундская «Боруссия».

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Феликс принял участие в 30 матчах своей команды, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в восемь миллионов евро. Ранее появилась информация об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку сборной Германии.

