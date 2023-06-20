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«Арсенал» сделает новое предложение по Райсу слухи

20 Июня 2023 • 21:20 Комментировать (1)

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс все еще может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» готов сделать новое предложение «Вест Хэму» о покупке Деклана Райса, подтверждая свои ясные намерения – он является главной целью клуба, и лондонцы настроены на успешное завершение сделки.

Романо уточняет, что в настоящий момент неизвестно точное время нового предложения, но «Арсенал» не собирается останавливаться на этом этапе.

В минувшем сезоне на счету Райса 50 матчей в прошедшем сезоне в рамках всех состязаний и выигранный трофей Лиги конференций УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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LMI
20 Июня 2023 в 21:48
Да уже пора официально оформить, а не тянуть
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