Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс все еще может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» готов сделать новое предложение «Вест Хэму» о покупке Деклана Райса, подтверждая свои ясные намерения – он является главной целью клуба, и лондонцы настроены на успешное завершение сделки.

Романо уточняет, что в настоящий момент неизвестно точное время нового предложения, но «Арсенал» не собирается останавливаться на этом этапе.

В минувшем сезоне на счету Райса 50 матчей в прошедшем сезоне в рамках всех состязаний и выигранный трофей Лиги конференций УЕФА.