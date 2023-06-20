Руководство «Пари Сен-Жермен» активно начинает работать над возможным трансфером английского нападающего Гарри Кейна.

По информации Маттео Моретто, боссы французского гранда уже ведут переговоры с окружением звезды «Тоттенхэма» и английской национальной команды. Сообщается, что были сделаны уже первые контакты между сторонами, однако между самими клубами пока ничего конкретного не было.

Напомним, что ранее Гарри Кейн являлся фаворитом на звание нового центрфорварда мадридского «Реала», однако руководство «королевского» клуба отказалось от подобной сделки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего нападающего в 90 миллионов евро.