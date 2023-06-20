Экс-наставник «Челси» и «Брайтона» Грэм Поттер близок к тому, чтобы продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Эда Ааронса, руководство лондонского коллектива рассматривает Поттера в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера. Тем не менее ожидается, что боссы клуба убедят Роя Ходжсона остаться, несмотря на отсутствие желание 75-летнего специалиста продлевать контракт с клубом ещё на один сезон.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Кристал Пэлас» занял 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Грэм Поттер покинул пост наставника «Челси» ещё до завершения прошлого сезона, оказавшись уволенным 2 апреля.