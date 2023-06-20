Ближайшие 10 дней будут решающими для «Тоттенхэма», если лондонский клуб хочет подписать защитника «Ромы» Роджера Ибаньеса.

Как утверждает Football Italia, «шпоры» пока не представили официальное предложение «Роме». Римляне должны получить 30 миллионов евро доходов к концу месяца, чтобы уравнять баланс, поэтому следующие 10 дней будут для них решающими.

Прямо сейчас «Рома» нуждается в дополнительных продажах перед официальным открытием летнего трансферного окна. Клуб рассмотрит предложения по Роджеру Ибаньесу и может принять низкое предложение за 24-летнего игрока.