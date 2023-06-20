Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В МИД Великобритании высказались о распределении денег после продажи «Челси» Абрамовичем

20 Июня 2023 • 19:26 Комментировать (1)

Из-за санкций Роману Абрамовичу пришлось продать «Челси» в прошлом году с условием – средства от сделки пойдут пострадавшим на Украине. Сумма огромная – примерно 2,6 миллиарда евро.

Накануне в прессе появилась информация о том, что Абрамович блокирует перевод средств на Украину. Бизнесмен якобы хочет, чтобы часть денег пошла на помощь пострадавшим и в России. На Западе выступают против, и процесс затягивается.

Между тем, комментарий по поводу распределения этих денег дал Джеймс Клеверли – глава МИД Великобритании.

«Был создан фонд, который будет отвечать за распределение средств. Это невероятно крупные деньги, и я хочу, чтобы они распределялись эффективно для оказания поддержки пострадавшим украинцам. Важно, чтобы всё было сделано правильно, а не быстро», - сказал Клеверли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Джеймс Клеверли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
altmax
20 Июня 2023 в 19:45
"Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо"

новости про это тогда тоже лучше не публиковать) пусть сами варятся в своих фекалиях (я про полит братию в общем)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
19:29 · Англия. Премьер-лига
Ибаньес может перейти в «Тоттенхэм» слухи
19:26 · Англия. Премьер-лига
​В МИД Великобритании высказались о распределении денег после продажи «Челси» Абрамовичем 1
19:04 · Англия. Премьер-лига
Фред может перейти в «Фулхэм» слухи
18:12 · Англия. Премьер-лига
Демарай Грей принял решение о выступлении за сборную Ямайки
18:03 · Англия. Премьер-лига
Сон прокомментировал слухи об интересе из Саудовской Аравии
17:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» придётся раскошелиться ради Гвардиола
16:59 · Англия. Премьер-лига
Отстранённый из-за ставок Тони – самый подешевевший игрок АПЛ
16:53 · Англия. Премьер-лига
​Игроки «Брайтона» в порядке: кто в АПЛ показал наибольший прирост в трансферной стоимости
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Холанн догнал Мбаппе по трансферной стоимости – они на вершине
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен приобрести Хаверца слухи
16:40 · Англия. Премьер-лига
Мудрик подешевел после невзрачного периода в «Челси»
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» отверг второе предложение «Арсенала» по Райсу
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» сохраняет интерес к Канселу
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Агент высказалась о будущем Холанна
16:22 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» рассчитывает оформить трансфер Мэддисона в ближайшее время
Все новости
Рекомендуем