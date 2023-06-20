​В МИД Великобритании высказались о распределении денег после продажи «Челси» Абрамовичем

Из-за санкций Роману Абрамовичу пришлось продать «Челси» в прошлом году с условием – средства от сделки пойдут пострадавшим на Украине. Сумма огромная – примерно 2,6 миллиарда евро.

Накануне в прессе появилась информация о том, что Абрамович блокирует перевод средств на Украину. Бизнесмен якобы хочет, чтобы часть денег пошла на помощь пострадавшим и в России. На Западе выступают против, и процесс затягивается.

Между тем, комментарий по поводу распределения этих денег дал Джеймс Клеверли – глава МИД Великобритании.

«Был создан фонд, который будет отвечать за распределение средств. Это невероятно крупные деньги, и я хочу, чтобы они распределялись эффективно для оказания поддержки пострадавшим украинцам. Важно, чтобы всё было сделано правильно, а не быстро», - сказал Клеверли.