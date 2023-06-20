Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации корреспондента издания Daily Telegraph Джейсона Бёрта, «Фулхэм» проявляет серьезный интерес к приобретению бразильского полузащитника Фреда из «Манчестер Юнайтед». Однако, источник уточняет, что в настоящий момент между клубами возникли разногласия относительно суммы трансфера, поскольку «Фулхэм» не готов заплатить требуемые 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне Фред сыграл 56 матчей во всех соревнованиях. Он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.