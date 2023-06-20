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Фред может перейти в «Фулхэм» слухи

20 Июня 2023 • 19:04 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации корреспондента издания Daily Telegraph Джейсона Бёрта, «Фулхэм» проявляет серьезный интерес к приобретению бразильского полузащитника Фреда из «Манчестер Юнайтед». Однако, источник уточняет, что в настоящий момент между клубами возникли разногласия относительно суммы трансфера, поскольку «Фулхэм»  не готов заплатить требуемые 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне Фред сыграл 56 матчей во всех соревнованиях. Он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Фред Сантос трансферы футбола - лето 2023
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