Демарай Грей принял решение о выступлении за сборную Ямайки

Игрок «Эвертона» Демарай Грей принял решение о смене спортивного гражданства.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, вингер «ирисок» будет выступать за сборную Ямайки, начиная с отборочного этапа на чемпионат мира – 2026. Сообщается, что Грей получит паспорт уже на следующей неделе, а одобрение нового гражданства стало возможным из-за наличия ямайских родственников по материнской линии. Сам 26-летний футболист рассказал о своём намерении помочь «регги-парням» отобраться на предстоящий мундиаль.

Напомним, что Демарай Грей выступает за «Эвертон» с 2021 года, также имея опыт выступлений за «Бирмингем», «Байер» и «Лестер». На международном уровне вингер выступал за юношеские и молодёжные сборные Англии разных возрастов.