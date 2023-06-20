​«Манчестер Сити» придётся раскошелиться ради Гвардиола

В ближайшее время «Манчестер Сити» должен оформить трансфер полузащитника Матео Ковачича. Сразу после этого «горожане» нацелятся на оформление сделки по другому хорвату - защитнику Йошко Гвардиолу из «РБ Лейпцига».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что условия личного контракта с 21-летним защитником уже почти согласованы. Но «Манчестер Сити» нужно договориться с «РБ Лейпцигом». Дело в том, что «быки» ещё надеются сохранить игрока в своих рядах. Если же трансфер будет неизбежен, то клуб Бундеслиги будет настроен выручить больше 80 миллионов евро.