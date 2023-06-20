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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отстранённый из-за ставок Тони – самый подешевевший игрок АПЛ

20 Июня 2023 • 16:59 Комментировать

Эксперты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости футболистов, которые играют в Премьер-лиге Англии. Самым подешевевшим игроком оказался нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Айвен Тони. Он потерял 15 миллионов евро и теперь оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что в мае Тони получил дисквалификацию на восемь месяцев за ставки. Забив в Премьер-лиге 20 голов, Тони стал третьим лучшим бомбардиром сезона, пропустив вперёд Гарри Кейна и Эрлинга Холанна.

Ряд игроков потеряли по 10 миллионов в оценочной стоимости. В числе этих игроков находятся Кевин де Брёйне (новый ценник – 70 млн евро), Джедон Санчо (45), Каземиро (40), Жоржиньо (25), Михаил Мудрик (50) и другие.

Игроки «Брайтона» в порядке: кто в АПЛ показал наибольший прирост в трансферной стоимости

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Каземиро Жоржиньо Брентфорд Кевин де Брёйне Михаил Мудрик айвен тони Джедон Санчо
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