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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Игроки «Брайтона» в порядке: кто в АПЛ показал наибольший прирост в трансферной стоимости

20 Июня 2023 • 16:53 Комментировать

Специалисты авторитетного портала transfermarkt во вторник обновили оценочные трансферные стоимости футболистов Премьер-лиги. Если взять семь футболистов с наибольшим приростом ценников, то сразу пять из них представляют «Брайтон». Команда Роберто де Дзерби, напомним, заняла шестое место в чемпионате.

Самый большой прирост, прирост в 23 миллиона евро, получил Алексис Макаллистер. Формально он относится к «Брайтону», хотя с 1 июля станет игроком «Ливерпуля». Теперь аргентинец оценивается в 65 миллионов евро.

Дальше в топ-7 идут Кайседо («Брайтон», +20 миллиона евро = 75 млн евро), Исак («Ньюкасл», +20 = 70), Фергюсон («Брайтон», +20 = 30), Эступиньян («Брайтон», +12 = 32), Олисе («Кристал Пэлас», +11 = 38) и Энсисо («Брайтон» +11 = 22).

Холанн догнал Мбаппе по трансферной стоимости – они на вершине

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Кристал Пэлас Брайтон Александр Исак Первис Эступиньян Хулио Энсисо Майкл Олисе Мойсес Кайседо Алексис Макаллистер Эван Фергюсон
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