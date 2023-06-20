​Холанн догнал Мбаппе по трансферной стоимости – они на вершине

Специалисты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочную стоимость нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Теперь норвежский футболист оценивается в 180 миллионов евро. По сравнению с прошлой оценкой Холанн получил + 10 миллионов.

Таким образом, Эрлинг Холанн догнал Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Именно эти два футболиста возглавляют рейтинг самых дорогих игроков в мире по оценкам transfermarkt. На третьей строчке располагается Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» с ценником в 150 миллионов евро.

Напомним, что в дебютном сезоне в «Манчестер Сити» Холанн забил 52 гола в 53 матчах.