Руководство «Арсенала» продолжает изучать возможность нападающего «Челси» Кая Хаверца.

По информации Дэвида Орнстейна, стороны продолжают обсуждать условия возможной сделки. Сообщается, что 24-летний немец склоняется к возможному переходу в стан «канониров» этим летом. Ранее появилась информация об улучшенном предложении от «Арсенала» в размере 65 миллионов евро.

Напомним, что Хаверц присоединился к «Челси» в 2020 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги чемпионов в 60 миллионов евро. В прошедшем сезоне на счету форварда девять голов при одном ассисте в 47 матчах «синих» в рамках всех состязаний.