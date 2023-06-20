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Мудрик подешевел после невзрачного периода в «Челси»

20 Июня 2023 • 16:40 Комментировать

Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно сменил «Шахтёр» на «Челси». С тех пор украинец провёл 17 матчей, в которых отдал только два голевых паса. От Мудрика ждали намного большего, поэтому он сталкивался с критикой.

Во вторник специалисты из transfermarkt обновили оценочную трансферную стоимость Мудрика. Теперь украинец оценивается в 50 миллионов евро. По сравнению с прежней оценкой, сделанной в марте, Мудрик подешевел на 10 миллионов евро.

Для «Челси» все эти цифры ничего не меняют. Лондонцы заплатили за украинца зимой 70 миллионов евро. За счёт бонусов «Шахтёр» может заработать ещё 30 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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