Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» сохраняет интерес к Канселу

20 Июня 2023 • 16:33 Комментировать

Будущее защитника Жоау Канселу остаётся неопределённым. Поговаривают, что 29-летний португалец точно не останется в «Манчестер Сити».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях отмечает, что интерес к Жоау Канселу сохраняет «Барселона». Тем не менее, возможность подписания португальского защитника каталонцами сильно зависит от их финансовой ситуации. Как известно, «сине-гранатовые» до сих пор испытывают трудности.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Жоау Канселу провёл в аренде в «Баварии». Сообщалось, что у португальца испортились отношения с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Холанн догнал Мбаппе по трансферной стоимости – они на вершине
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен приобрести Хаверца слухи
16:40 · Англия. Премьер-лига
Мудрик подешевел после невзрачного периода в «Челси»
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» отверг второе предложение «Арсенала» по Райсу
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» сохраняет интерес к Канселу
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Агент высказалась о будущем Холанна
16:22 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» рассчитывает оформить трансфер Мэддисона в ближайшее время
15:44 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются футболистом «Интера»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может перехватить Кима Мин Джэ у «Баварии»
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал улучшенное предложение по Райсу
15:09 · Англия. Премьер-лига
Диогу Кошта является одним из вариантов для «Челси» на замену Менди
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры с экс-игроком «Манчестер Сити»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ ведут переговоры по трансферу нападающего «Интера» 1
13:20 · Англия. Премьер-лига
Канселу не останется в «Манчестер Сити»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа готов стать резервистом в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем