​«Барселона» сохраняет интерес к Канселу

Будущее защитника Жоау Канселу остаётся неопределённым. Поговаривают, что 29-летний португалец точно не останется в «Манчестер Сити».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях отмечает, что интерес к Жоау Канселу сохраняет «Барселона». Тем не менее, возможность подписания португальского защитника каталонцами сильно зависит от их финансовой ситуации. Как известно, «сине-гранатовые» до сих пор испытывают трудности.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Жоау Канселу провёл в аренде в «Баварии». Сообщалось, что у португальца испортились отношения с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.