​Агент высказалась о будущем Холанна

Агент Рафаэла Пимента, которая представляет звёздного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, сказала несколько слов о будущем норвежца.

«Эрлинг Холанн точно останется в «Манчестер Сити» и продолжит играть там», - сказала Пимента, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Холанн перебрался в «Манчестер Сити» в прошлом году. В 53 матчах сезона 2022/2023 норвежец наколотил 52 гола. Также Эрлинг отметился девятью голевыми передачами на партнёров.

«Манчестер Сити» с 22-летним Холанном в составе оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.