​«Ньюкасл» рассчитывает оформить трансфер Мэддисона в ближайшее время

«Ньюкасл» впервые за долгие годы попал в Лигу чемпионов, поэтому летом клуб рассчитывает усилить состав. На радаре «сорок» находится полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «чёрно-белые» рассчитывают закрыть сделку по Мэддисону уже на этой неделе. В клубе не хотят затягивать эту историю.

Отмечается, что «Тоттенхэм» тоже работает над подписанием Мэддисона, но предложение «Лестеру» лондонцы пока не отправляли.

26-летний Джеймс Мэддисон оценивается в 60 миллионов евро. «Лестер», как известно, по итогам сезона вылетел в Чемпионшип.