​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются футболистом «Интера»

Защитник «Интера» Федерико Димарко провёл качественный сезон и оказался на радаре ряда европейских грандов. Самый активный интерес к 25-летнему итальянцу проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед». По данным издания The Independent, «сливочные» и «красные дьяволы» уже связывались с «нерадзурри».

Стоит сказать, что «Реалу» не помешал бы футболист на позицию левого защитника. В завершившемся сезоне Карло Анчелотти на этой позиции нередко выпускал номинального полузащитника Эдуардо Камавинга.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Федерико Димарко в 35 миллионов евро.