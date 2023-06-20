«Манчестер Сити» может перехватить Кима Мин Джэ у «Баварии»

«Манчестер Сити» стал ещё одним серьёзным претендентом на трансфер центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, «горожане» могут перехватить корейца у мюнхенской «Баварии», которая пока лидирует в гонке за футболистом.

У Кима Мин Джэ есть отступные в контракте с «Наполи», которые составляют 45 миллионов евро. «Бавария» почти уверена в трансфере, но всё ещё существует риск, что корейца перехватит «Манчестер Сити».

Ким Мин Джэ до перехода в «Наполи» выступал за турецкий «Фенербахче» и в различных азиатских чемпионатах. Недавно кореец помог выиграть неаполитанцам первое чемпионство в Серии А за 33 года.