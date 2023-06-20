«Арсенал» сделал улучшенное предложение по Райсу

На трансферном рынке продолжается борьба за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Как сообщает в социальных сетях журналист Дэвид Орнштейн, «Арсенал» сделал второе, улучшенное предложение по трансферу 24-летнего футболиста.

По данным журналиста, «Арсенал» предложил 75 миллионов фунтов (около 88 миллионов евро) сразу и ещё 15 миллионов фунтов в качестве бонусов. Ожидается, что «Вест Хэм» отклонит это предложение, однако «канониры» приближаются к требованиям «молотобойцев».

Деклану Райсу 24 года. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Вест Хэм» 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса.