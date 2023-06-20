Диогу Кошта является одним из вариантов для «Челси» на замену Менди

Лондонский «Челси» вскоре может усилиться голкипером сборной Португалии. Речь идёт о Диогу Коште из «Порту», которого «синие» хотят приобрести на замену Эдуару Менди. Напомним, сенегалец вскоре должен перебраться в новую команду из Саудовской Аравии.

По информации от Record Portugal, «пенсионеры» всерьёз заинтересованы в Коште. Проблемой пока является требуемая сумма выкупа в районе 70 миллионов евро, которую «Челси» пока не намерен выплачивать.

Напомним, Кошта также находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», который ищет основного голкипера на следующий сезон. На чемпионате мира 2022 года Диогу был основным в составе сборной Португалии.