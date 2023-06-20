«Арсенал» начал переговоры с экс-игроком «Манчестер Сити»

Талантливый полузащитник Ромео Лавиа, правами на которого владеет «Саутгемптон», может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность в трансфере 19-летнего футболиста проявляет лондонский «Арсенал». Представители «канониров» вступили в предварительные переговоры относительно потенциальной сделки. Трансферная стоимость Ромео оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лавиа поучаствовал в 35 поединках за «Саутгемптон», в которых записал на свой счет один забитый гол и одну голевую передачу.