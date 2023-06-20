Клубы АПЛ ведут переговоры по трансферу нападающего «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Хоакин Корреа в ближайшее время может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от La Gazzetta dello Sport, в услугах аргентинского форварда заинтересованы такие клубы, как лондонский «Вест Хэм» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что Корреа уже не входит в планы руководства «Интера». Аргентинец провёл за «нерадзурри» два сезона, в которых дважды побеждал в Кубке Италии. С нынешним тренером «Интера» Симоне Индзаги Хоакин также работал в составе римского «Лацио».

В последнем розыгрыше итальянской Серии А Корреа отметился тремя голами и одной результативной передачей.