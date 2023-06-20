Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канселу не останется в «Манчестер Сити»

20 Июня 2023 • 13:20 Комментировать

В зимнее трансферное окно защитник Жоау Канселу ушёл из «Манчестер Сити» в «Баварию» в аренду. Поговаривали, что у португальского футболиста испортились отношения с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Бавария» сохранять Канселу не стала, и теперь будущее футболиста туманно. Но в «Манчестер Сити» 29-летний португалец точно не останется. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, решение о расставании чётко выработали как футболист, так и клуб.

Отмечается, что уход Канселу является для «Манчестер Сити» ещё одной причиной постараться продлить контракт с Кайлом Уокером. 33-летний англичанин интересен «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры с экс-игроком «Манчестер Сити»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ ведут переговоры по трансферу нападающего «Интера»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Канселу не останется в «Манчестер Сити»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа готов стать резервистом в «Манчестер Юнайтед»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» ранее был заинтересован в Рэшфорде, но Маркус принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Нкунку: «Буду с гордостью носить футболку «Челси»
12:31 · Англия. Чемпионшип
Виейра – один из кандидатов на пост главного тренера «Лидса»
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не намерен отпускать Сона в Саудовскую Аравию
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» назвала сумму, какую готова заплатить за защитника «Манчестер Сити» Уокера
11:17 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес: «Чувствую, что я прошёл футбол после победы на ЧМ» 1
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал новое предложение по Хаверцу 1
10:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если «Барселона» подпишет Бернарду Силву, команда получит отличного игрока»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» всё ещё пытается продлить Гюндогана, игрок интересен двум другим клубам
03:02 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» обозначило минимальную стоимость Сона 1 слухи
01:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Аль-Иттихад» готов предложить за Сона слухи
Все новости
Рекомендуем