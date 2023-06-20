Канселу не останется в «Манчестер Сити»

В зимнее трансферное окно защитник Жоау Канселу ушёл из «Манчестер Сити» в «Баварию» в аренду. Поговаривали, что у португальского футболиста испортились отношения с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Бавария» сохранять Канселу не стала, и теперь будущее футболиста туманно. Но в «Манчестер Сити» 29-летний португалец точно не останется. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, решение о расставании чётко выработали как футболист, так и клуб.

Отмечается, что уход Канселу является для «Манчестер Сити» ещё одной причиной постараться продлить контракт с Кайлом Уокером. 33-летний англичанин интересен «Баварии».