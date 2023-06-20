Де Хеа готов стать резервистом в «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер Давид де Хеа не собирается покидать «Манчестер Юнайтед». Как сообщили журналисты издания The Telegraph, вратарь провел беседу с тренерским штабом и руководством, на которой заявил о желании остаться на «Олд Траффорд».

Источник отмечает, что де Хеа даже готов к роли резервного вратаря «красных дьяволов». Испанца устраивает заработная плата в клубе, а также он сильно привязался к команде и городу.

Давид защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня.

В прошлом сезоне АПЛ вратарь провел 38 матчей и попустил 43 мяча.