«ПСЖ» ранее был заинтересован в Рэшфорде, но Маркус принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ранее имел возможности покинуть команду. Журналист Роб Доусон в социальных сетях сообщает, что у англичанина был вариант с «ПСЖ», который был готов провернуть трансфер. После долгих раздумий футболист всё же принял решение остаться на «Олд Траффорд».

Источник также отмечает, что Рэшфордом восхищался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но и от этого варианта Маркус тоже отказался. Напомним, англичанин сейчас очень близок к продлению контракта с «красными дьяволами», по которому он станет самым высокооплачиваемым в команде с зарплатой в размере 430 тысяч евро в неделю.