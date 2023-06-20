Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нкунку: «Буду с гордостью носить футболку «Челси»

20 Июня 2023 • 12:44 Комментировать

Новичок «Челси» Кристофер Нкукну сказал свои первые слова после подписания контракта с лондонским клубом. Трансфер француза из «РБ Лейпцига» обошёлся «пенсионерам» в 60 миллионов евро.

«Клуб приложил невероятные усилия для того, чтобы меня заполучить. Я очень счастлив перейти в «Челси». С нетерпением жду возможности встретиться с партнёрами и главным тренером. Хочу показать фанатом, на что способен на поле. Раньше я выступал во Франции и Германии, но сейчас хочу попробовать свои силы в Англии, где сильнейший чемпионат в мире. Буду с гордостью носить футболку «Челси», – цитирует Нкунку официальный сайт «пенсионеров».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
12:53 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» ранее был заинтересован в Рэшфорде, но Маркус принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Нкунку: «Буду с гордостью носить футболку «Челси»
12:31 · Англия. Чемпионшип
Виейра – один из кандидатов на пост главного тренера «Лидса»
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не намерен отпускать Сона в Саудовскую Аравию
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» назвала сумму, какую готова заплатить за защитника «Манчестер Сити» Уокера
11:17 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес: «Чувствую, что я прошёл футбол после победы на ЧМ» 1
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал новое предложение по Хаверцу 1
10:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если «Барселона» подпишет Бернарду Силву, команда получит отличного игрока»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» всё ещё пытается продлить Гюндогана, игрок интересен двум другим клубам
03:02 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» обозначило минимальную стоимость Сона 1 слухи
01:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Аль-Иттихад» готов предложить за Сона слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 35 млн евро за футболиста «Аякса»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе сравнялся с Холанном по голам с начала сезона-2022/23
00:02 · Англия. Премьер-лига
Верон рассказал, что отличает тен Хага от предыдущих тренеров «Манчестер Юнайтед»
19 Июня
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отправил предложение Сону слухи
Все новости
Рекомендуем