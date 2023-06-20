Нкунку: «Буду с гордостью носить футболку «Челси»

Новичок «Челси» Кристофер Нкукну сказал свои первые слова после подписания контракта с лондонским клубом. Трансфер француза из «РБ Лейпцига» обошёлся «пенсионерам» в 60 миллионов евро.

«Клуб приложил невероятные усилия для того, чтобы меня заполучить. Я очень счастлив перейти в «Челси». С нетерпением жду возможности встретиться с партнёрами и главным тренером. Хочу показать фанатом, на что способен на поле. Раньше я выступал во Франции и Германии, но сейчас хочу попробовать свои силы в Англии, где сильнейший чемпионат в мире. Буду с гордостью носить футболку «Челси», – цитирует Нкунку официальный сайт «пенсионеров».