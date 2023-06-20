Нападающий Кристофер Нкунку оформил свой переход из «РБ Лейпцига» в лондонский «Челси». В официальном заявлении «пенсионеров» говорится о том, что француз подписал контракт до лета 2029 года.

Напомним, о переходе Нкунку в «Челси» было известно ещё зимой, когда об этом твердили многие авторитетные источники. У «РБ Лейпцига» было соглашение с «Челси», что о сделке нужно объявить летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Нкукну 60 миллионов евро в качестве отступных. Француз в прошлом сезоне забил 16 голов в Бундеслиге и стал лучшим бомбардиром чемпионата наряду с Никласом Фюллькругом из бременского «Вердера».