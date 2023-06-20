6 звёздных игроков могут уйти из «Челси»

Лондонский «Челси» собирается расстаться с группой футболистов грядущим летом, об этом сообщается на страницах издания The Telegraph.

Как стало известно источнику, сразу шестеро игроков «пенсионеров» могут продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Речь идет о голкипере Эдуаре Менди, защитнике Калиду Кулибали, хавбеках Хакиме Зиеше и Н’Голо Канте, а также нападающих Ромелу Лукаку и Пьере-Эмерике Обамеянге.

Лондонский клуб планирует серьезно обновить состав в связи с провальным выступлением в минувшем сезоне. «Челси» финишировал в Английской премьер-лиге лишь на 12-м месте.